Il capitolo centrali della Fiorentina è un mare aperto. Questa la definizione utilizzata stamani da La Nazione.

Dopo la partenza di Igor, anche Martinez Quarta potrebbe essere destinato a trovare continuità in un’altra squadra e magari in un altro campionato.

E Milenkovic? Per ora tutto è tranquillo su questo fronte. Ma molto dipenderà da eventuali offerte e dall'entità di queste. Per far andar via il serbo dovranno giungere quelle che vengono definite ‘offerte irrinunciabili’: tra Premier e Arabi, potrebbe succedere di tutto in questo mercato.