Mercato in ebollizione, ecco il nome nuovo per l'attacco. Una punta a prescindere dal futuro di Beltran

Per l'attacco della Fiorentina, c'è un nome nuovo che è rimbalzato nelle ultime ore. Si tratta di Cristian Volpato, classe 2003, che dovrebbe lasciare il Sassuolo.

Il nome nuovo

Per quanto riguarda i costi, non bassissimi, si parte da una richiesta di 15 milioni di euro. Volpato è un trequartista che può allargarsi anche sulla fascia destra e rientrerebbe in un discorso di una Fiorentina attenta ai giovani talenti azzurri.

Un attaccante a prescindere da Beltran

E' chiaramente un nome alternativo a quello, già uscito, di Sebastiano Esposito. Secondo quanto riportato da La Nazione, il club viola prenderà un altro giocatore offensivo. Questo a prescindere dal futuro di Beltran che comunque anche quest'anno parte dalle retrovie.