​​

header logo

LIVE

Rakow-Fiorentina 0-0, ci prova Kean!:Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Redazione /

Redazione /

Rakow-Fiorentina 0-0

Fiorentina (4-3-3): Christensen, Parisi, Ranieri(C), Comuzzo, Dodô; Ndour, Fagioli, Fabbian; Fazzini, Kean, Harrison.

  • 36'
    Share Link

    Perde l'ennesimo pallone della gara Ndour, il Rakow ci prova dalla distanza con il pallone che scorre tra le braccia di Christensen.

  • 33'
    Share Link

    Occasione per la Fiorentina!

    Gran pallone di Fagioli per Kean che in area va alla conclusione non di potenza, para Zych.

  • 30'
    Share Link

    Fiorentina che prova riprendere le redini del centrocampo, ma il Rakow fa prevalere la fisicità.

  • 27'
    Share Link

    Ancora Ivi Lopez che va al cross, ci prova Brunes calciando fuori.

  • 24'
    Share Link

    Rakow che insiste nell'attaccare, anche per vie centrali: chiude tutto la difesa viola.

  • 21'
    Share Link

    Brividi per la Fiorentina!

    Jean Carlos salta Harrison sulla destra e va al cross mettendo il pallone in area, sbaglia l'uscita Christensen e interviene Ranieri su Makuch che era lì pronto a colpire di testa.

  • 19'
    Share Link

    Iniziativa di Parisi che strappa via il pallone ad un avversario in attacco e arriva a tutta velocità al tiro che finisce sul fondo.

  • 18'
    substitution
    Share Link

    Cambio forzato nel Rakow: si fa male Tudor, va in campo Musor.

  • 15'
    Share Link

    Rakow che sta schiacciando la Fiorentina nella sua area in questi minuti, regge il muro difensivo viola.

  • 13'
    Share Link

    Deve stare attenta la Fiorentina al campo, dato che un retropassaggio a Christensen stava diventando pericolosissimo.

  • 9'
    Share Link

    Cross insidioso dalla sinistra in area viola che finisce sul fondo, la Fiorentina deve stringere le maglie in difesa.

  • 8'
    Share Link

    Va alla conclusione con il destro Repka in area, pallone che finisce alto.

  • 5'
    Share Link

    Si fa vedere in attacco il Rakow, tanti palloni alti giocati alti dai polacchi.

  • 2'
    Share Link

    Fa tutto Kean andando in velocità sulla sinistra e concludendo verso la porta, devia un difensore del Rakow.

  • 1'
    Share Link

    Inizia la gara! Forza viola!

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (14)