Rakow-Fiorentina 0-0, ci prova Kean!:Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com
Rakow-Fiorentina 0-0
Fiorentina (4-3-3): Christensen, Parisi, Ranieri(C), Comuzzo, Dodô; Ndour, Fagioli, Fabbian; Fazzini, Kean, Harrison.
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36'
Perde l'ennesimo pallone della gara Ndour, il Rakow ci prova dalla distanza con il pallone che scorre tra le braccia di Christensen.
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33'
Occasione per la Fiorentina!
Gran pallone di Fagioli per Kean che in area va alla conclusione non di potenza, para Zych.
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30'
Fiorentina che prova riprendere le redini del centrocampo, ma il Rakow fa prevalere la fisicità.
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27'
Ancora Ivi Lopez che va al cross, ci prova Brunes calciando fuori.
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24'
Rakow che insiste nell'attaccare, anche per vie centrali: chiude tutto la difesa viola.
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21'
Brividi per la Fiorentina!
Jean Carlos salta Harrison sulla destra e va al cross mettendo il pallone in area, sbaglia l'uscita Christensen e interviene Ranieri su Makuch che era lì pronto a colpire di testa.
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19'
Iniziativa di Parisi che strappa via il pallone ad un avversario in attacco e arriva a tutta velocità al tiro che finisce sul fondo.
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18'
Cambio forzato nel Rakow: si fa male Tudor, va in campo Musor.
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15'
Rakow che sta schiacciando la Fiorentina nella sua area in questi minuti, regge il muro difensivo viola.
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13'
Deve stare attenta la Fiorentina al campo, dato che un retropassaggio a Christensen stava diventando pericolosissimo.
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9'
Cross insidioso dalla sinistra in area viola che finisce sul fondo, la Fiorentina deve stringere le maglie in difesa.
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8'
Va alla conclusione con il destro Repka in area, pallone che finisce alto.
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5'
Si fa vedere in attacco il Rakow, tanti palloni alti giocati alti dai polacchi.
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2'
Fa tutto Kean andando in velocità sulla sinistra e concludendo verso la porta, devia un difensore del Rakow.
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1'
Inizia la gara! Forza viola!