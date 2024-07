Dove aveva esordito con la Fiorentina e dove potrebbe andare a finire: Nzola può rimediare alla partenza di Retegui

La Fiorentina è alla disperata ricerca di una pretendente per M'Bala Nzola, l'ennesimo sparo a salve sul mercato degli attaccanti.

Dopo appena un anno infatti l'angolano è di fatto inutilizzabile e la società viola deve trovargli una sistemazione: secondo gianlucadimarzio.com il Genoa lo tiene in considerazione per sostituire Retegui, in caso di cessione.

Nzola e Krstovic in particolare sarebbero i due candidati per l'attacco rossoblù.