Ederson protesta e applaude Massa che lo caccia fuori: assenza pesantissima per Gasperini contro la Fiorentina

Siamo nei minuti finali di Atalanta-Inter e i bergamaschi sono appena rimasti in dieci per l'ingenuità e il nervosismo di Ederson. Intorno all'80' infatti, il brasiliano stava proteggendo un pallone sulla pressione di Thuram e attendeva il fallo da parte dell'arbitro Massa. Fischio non arrivato e il centrocampista ha protesta in modo veemente, finendo per applaudire l'arbitro, risultato: doppio giallo in pochi secondi e rosso. Ederson quindi non ci sarà alla ripresa, quando l'Atalanta farà visita alla Fiorentina, un'assenza pesantissima per Gasperini.