La Fiorentina esce da San Siro salvando l'onore ma perdendo strada dalla zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Se l'è rigiocata con lo stesso undici di giovedì scorso Palladino e stavolta è andata male alla Fiorentina, sconfitta dall'Inter per 2-1 a San Siro. Primo tempo marchiato dal clamoroso errore di arbitro e guardalinee, che non vedono l'uscita del pallone sul cross di Bastoni, da cui poi scaturisce l'angolo dell'autogol di Pongracic. Quindi il pareggio di Mandragora dal dischetto per l'1-1 di fine primo tempo.

Nella ripresa Fiorentina ancora troppo bassa e gol del 2-1 di Arnautovic di testa, che poi sarà anche decisivo nonostante i cambi del finale di gara, con i vari Fagioli e Zaniolo all'esordio.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 55, Inter 54, Atalanta 50, Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina 42, Milan* 38, Bologna* 38, Roma 34, Udinese 30, Torino 27, Genoa 26, Cagliari 24, Lecce 24, Verona 23, Como 22, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.

*= una partita in meno