Questo pomeriggio l'ex portiere di Fiorentina e Sampdoria Emiliano Viviano è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione sulla squadra di Stefano Pioli dopo l'amichevole di ieri contro il Leicester.

“Personalmente io tendo a non guardare tanto il calcio d’Agosto, perchè per me per capire a che livello è una squadra adesso non ha senso d’esistere. Nella mia carriera ho fatto delle figuracce incredibili nelle amichevoli estive, sono partite che servono all’allenatore delle indicazioni ma il risultato trova il tempo che trova. Le due settimane che mancano ai primi impegni ufficiali sono un’enormità, il Napoli in questo momento fa fatica a giocare contro la Casertana. C’è da dire la prima partita della Fiorentina non è tra tre mesi quindi è bene che si comincia a prepararla”.

“Le amichevoli non contano, servirà arrivare pronti per il preliminare”

Ha anche aggiunto: “Adesso immagino che la squadra di Pioli stia facendo allenamenti a mille all’ora, staranno lavorando tantissimo per mettere benzina nelle gambe. Anche se la condizione di partenza per ovvie ragioni sarà precaria, probabilmente peggiore del nostro prossimo avversario in Conference League, ma sono convinto che ci siano almeno sei categorie di differenza tra le due squadre. Questa cosa dovrà pesare all’interno del campo”.

“Se Martinelli non dovesse giocare in Conference che senso avrebbe avuto tenerlo?"

Ha poi parlato di Tommaso Martinelli, secondo portiere dei viola: “Mi auguro che in Conference Martinelli si possa far vedere, senno sarebbe rimasto a Firenze senza motivo. Sono sicuro che lo faranno giocare in Conference per acquisire esperienza, anche l’amichevole di ieri sicuramente lo avrà aiutato a crescere. Ho letto che ha fatto molto bene nonostante il risultato: l’ho visto giocare un paio di volte ma mi sembra un ragazzo che ha qualcosa di diverso rispetto ad altri. Ha talento”.

“L'arrivo di Sohm mi ha fatto venire un sospetto”

Un commento anche sull’arrivo di Sohm: “Non era il centrocampista di cui parlavo io qualche settimana fa, perchè mi riferivo a qualcuno capace di ricoprire il ruolo di play davanti alla difesa. Lui non ha queste caratteristiche, ma sono molto contento che sia arrivato a Firenze: ci ho giocato contro in Serie B e si dimostrò un giocatore molto forte. Ha uno strapotere fisico, anche se credo che sia un po’ troppo disordinato per giocare da solo davanti alla difesa. Sono convinto che il suo arrivo avrà alla cessione di qualcuno li in mezzo al campo, non so se Mandragora o qualcun altro. Ho il sospetto che qualcuno se ne possa andare”.

“Ecco cosa serve alla Fiorentina per fare il salto di livello”

Ha poi cercato di capire cosa possa mancare a questa Fiorentina: “Dico dei nomi a caso. Se la Fiorentina dovesse prendere Kessie credo che a questa squadra non manchi piu niente per competere per la Champions League. L’unica cosa è che ci saranno tante partite quest’anno e il risultato finale conterà anche da cosa faranno squadre dall’alto potenziale: e penso sopratutto ad Lazio, Milan e Roma. Se dovesse essere come lo scorso anno, dove alcune big hanno floppato, non vedo perchè la Fiorentina non possa inserirsi nelle prime 3/4 posizioni. Al di la del tifo faccio l’opinionista e spesso ho identificato la squadra di Pioli come la sorpresa del campionato: e per sorpresa intendo che possa arrivare tra le prime quattro”.

“Fazzini mi piace tantissimo ma deve essere testato”

Ha poi concluso parlando di Jacopo Fazzini: “A me piace moltissimo però dico che, da ex calciatore, bisognerà sempre capire quanto possa rendere a Firenze: giocare ad Empoli non è come giocare al Franchi. Anno scorso abbiamo vissuto una cosa del genere con Colpani: eravamo felicissimi al suo arrivo, ma è innegabile che il ragazzo ha subito la pressione della nuova piazza. Quando stai bene in un ambiente, dove ti esprimi bene, se cambi posto non sai se riesci ad esprimerti al massimo. Per quanto Fazzini sia bravo ci sono queste condizioni che potrebbero minare la sua avventura in viola; un discorso del genere ovviamente per un giocatore come De Gea non avrebbe senso di fare".