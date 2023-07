Il neo centrocampista della Fiorentina Arthur Melo ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l'uscita dell'ufficialità del suo acquisto.

“Sono molto felice si essere qui. Devo ringraziare molto il direttore e i tanti tifosi che nelle ultime ore mi stanno scrivendo in privato: mi sono arrivati tantissimi bei messaggi. Anche la squadra è fortissima, non posso che essere felice qui a Firenze. Perche Firenze? La Fiorentina la conoscono tutti, è una bella squadra. Una società che ha il centro di allenamento, secondo me, più bello del mondo: in tutta la mia carriera non devo mai visto una cosa del genere. Anche l’allenatore è molto bravo. Mi piace tutto, soprattutto Firenze: è la città preferita dalla mia fidanzata. Sono veramente molto felice di essere qui. Io e la mia famiglia lo siamo. Adesso solo lavorare per trovare le vittorie.

Si è soffermato sul viola park: “L’ho visitato con mio fratello e mio padre. Sapevamo che era un bel centro sportivo, ma dal vivo è veramente una cosa incredibile. Mio papà e mio fratello sono rimasti senza parole, in questo impianto non manca niente”.

Sul suo passato: “Sono stato in diversi campionati, con mister bravissimi, quindi ho imparato sicuramente tante cose: il calcio spagnolo è diverso da quello spagnolo, come da quello italiano. Ma penso che porterò con me l’esperienza di aver giocato in questi campionato. Conosco molto bene il calcio italiano, mi trovo molto bene e sono a disposizione di tutta la squadra per dare una mano dentro e fuori dal campo. Sono qui per lavorare e imparare da tutti”.

Ha parlato dei suoi inizi: “Mi ricordo che tutto è iniziato quando avevo 4 anni, a mio padre è sempre piaciuto il calcio e per questo portava spesso me e mio fratello a giocare al parco. E’ una passione fortissima per me. Prima ci sono mia madre e mio padre poi c’è il calcio. Mi manca un po’ il Brasile: è il mio paese quindi mi mancherà sempre. Ma ovunque vada ho sempre con me la mia famiglia, e quindi sicuramente sto meglio: è molto bello per me sapere che loro hanno lasciato il paese per seguirmi in tutto il mondo. Cosa mi piace dell’Italia? Il miglior cibo del mondo ce l’ha l’Italia. Per non parlare della bellezza del paese e della gentilezza delle persone: questo paese è veramente speciale”

Ha poi concluso sull’omonimia con Cabral: “Abbiamo lo stesso nome, adesso sarà veramente un casino. Soprattutto per il mister, che già nei primi allenamenti ha avuto difficoltà a comunicare con noi: dovremo sicuramente metterci d’accordo. Vorrei ringraziare i tifosi viola per tutto il supporto, con i tanti messaggi sui social. Conoscevo già l’ambiente ma da avversario, adesso avrò il piacere di giocare insieme a voi e per questo sono molto felice. Grazie Mille, sono qui per lavorare e vincere con voi”.