L'enigmatico futuro di Aquilani, che non sarà a Firenze e neanche a Pisa. Quasi certa la permanenza in Serie B: la situazione

Il tecnico ex Fiorentina Primavera Alberto Aquilani, adesso, è alla ricerca di certezze per il suo futuro. Sicuramente non siederà sulla panchina viola, dove alla fine è stato scelto Raffaele Palladino, ma neanche su quella del Pisa. Il club e l'allenatore lavorano agli ultimi dettagli per la risoluzione consensuale del contratto.

Quale futuro per Aquilani?

Per Aquilani, le prospettive sono tutte indirizzate verso la permanenza in Serie B. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono diverse le richieste in cadetteria. Oltre alle già citate Bari e Catanzaro, ci pensano anche Frosinone e Reggiana dopo i rispettivi saluti di Di Francesco e Nesta (direzione Monza per sostituire proprio Palladino).