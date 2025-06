Si mette male anche la finale di Coppa Italia Primavera femminile per la Fiorentina: viola sotto di dure reti all'intervallo

Epilogo della stagione anche per la Fiorentina Primavera al femminile e c'è un'altra finale in ballo, in questo caso di Coppa Italia. A Tirrenia le ragazze viola stanno affrontando la Juventus ma all'intervallo sono sotto di due reti: a segno Zamboni al 19' e poi Bellagente al 34'. A breve l'avvio del secondo tempo per cercare un'impresa disperata: la Juve infatti ha appena vinto anche il titolo nazionale.