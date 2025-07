La notizia di stamani, riguardante il difensore ex Fiorentina David Hancko, ha del clamoroso: era tutto fatto per il suo passaggio all'Al-Nassr, la squadra araba dove ha allenato Stefano Pioli, ma poi gli è stato negato l'accesso al ritiro in modo particolarmente grottesco, probabilmente a causa di alcuni cambiamenti dirigenziali. Niente paura per lo slovacco, non mancano le alternative. Forse anche più competitive del campionato arabo.

L'Atletico Madrid ha impostato una trattativa lampo per aggiudicarsi Hancko. L'ex Fiorentina ha immediatamente detto sì ai Colchoneros, che hanno chiuso nel giro di poche ore. L'ufficialità dell'accordo è arrivata direttamente dal club, che renderà il tutto confermato non appena saranno superate le visite mediche.