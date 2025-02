E alla fine il colpaccio l'hanno fatto in Premier. Niente Fiorentina per Tzimas, ecco il suo nuovo club

Se ne era parlato come vice-Kean per adesso o per l'estate ma Tzimas non è mai stato granché convinto della Fiorentina. Alla fine, infatti, ha deciso di sposare un altro progetto, ingolosito dalla possibilità di giocare in Premier League.

Fabrizio Romano scrive che è tutto fatto per il suo trasferimento al Brighton, squadra che solo ieri ne ha presi 7 dal Nottingham di Milenkovic. L'attaccante greco di proprietà del PAOK arriverà a giugno in Inghilterra, per un trasferimento da 22 milioni più bonus.

Colpaccio dunque sfumato ufficialmente per la Fiorentina di Pradè, che adesso dovrà pensare ad altri profili per giugno. È improbabile infatti che un vice-Kean arrivi nella giornata di domani, l'ultima di calciomercato. Intanto, Kouame passa all'Empoli in prestito secco.