Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda è intervenuto dall'hotel Sheraton di Milano, dicendo la sua sul mercato della Fiorentina a Fiorentinanews.com: “Fino a questo momento direi ottima campagna sia in entrata sia in uscita, fermo restando che poi i giocatori vanno visti in campo. I nuovi innesti comunque arrivano con ottime referenze, Beltran è già nel giro della Nazionale e sicuramente dovrà ambientarsi. Se lui e gli altri nuovi arrivati si integreranno in fretta nel gioco di Italiano, ci sono tutti i presupposti affinché la Fiorentina faccia un'ottima stagione”.

E poi sulla Conference League: “Il passaggio del turno darà slancio alla stagione della Fiorentina. Ieri mi ha sorpreso la polemica di Italiano con il tifoso, sappiamo quanto sia pretenziosa la piazza di Firenze. A parte questo comunque credo ci sia solo da essere ottimisti sull'annata della Fiorentina”.