Intanto l'All-Nassr si rassegna alla perdita di Pioli e cerca il suo nuovo allenatore in Turchia

La liberazione di Stefano Pioli sta per andare in scena ufficialmente, con il tecnico parmigiano di ritorno a Firenze e già sulla via dell'ufficializzazione la prossima settimana. L'All-Nassr si è rassegnato a lasciarlo andare, senza fare troppa opposizione per la verità e secondo Tmw gli arabi sono alla ricerca del nuovo tecnico: il candidato numero uno è Okan Buruk, ora alla guida del Galatasaray. Pioli ormai è virtualmente il tecnico della Fiorentina.