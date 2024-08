“Quella tra Sofyan Amrabat e la Fiorentina è una storia, a detta di molti, all’ultimo capitolo. Nella quale non ci starebbe male un colpo di scena, a tutto vantaggio della squadra viola”. Questo è quello che scrive in proposito stamani il giornaliste del Corriere dello Sport-Stadio, Alessandro Mita, in un commento pubblicato sul giornale sportivo.

“Farebbe comodo alla Fiorentina”

E poi: “Oggi Amrabat farebbe davvero comodo alla Fiorentina, che dall’inizio del mercato cerca centrocampisti…Un reparto sventrato, da ricostruire…Palladino (in emergenza assoluta) ha dovuto sperimentare Barak in mediana. Va necessariamente fatto qualcos’altro: almeno un giocatore in più, meglio due. Ma perché, allora, non provare a trattenere Amrabat?”.

“Un ruolo cucito addosso a lui”

E inoltre: “Il ruolo da mediano nel 3-4-2-1 di Palladino sembra cucito addosso a lui. Certo, servirebbe un rinnovo contrattuale, ma di questi tempi si possono trovare formule e formulette che garantiscano al giocatore di andarsene a fine stagione. Amrabat, e lo sappiamo da tempo, vorrebbe continuare la carriera altrove, sogna di tornare allo United”, ma “è proprio sicuro che la sua ricchezza professionale sia lontano da Firenze e da un allenatore che (così sembra) è pronto a metterlo al centro della squadra?”.