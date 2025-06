Luca Ranieri e quell'allarme infortuni rientrato: con la Nazionale solo una botta, nessuna lesione

Appena due sere fa faceva il suo esordio assoluto con la maglia della Nazionale il capitano della Fiorentina Luca Ranieri, nella vittoria per 2-0 maturata contro la Moldova.

(Quasi) 90 minuti in cui è successo di tutto: prima il gol moldavo subito anche per una sua disattenzione - poi annullato per fuorigioco -, poi una traversa colpita di testa che per pochissimo non apre le marcature. Infine, per non farsi mancare niente, una botta subita ad altezza ginocchio che lo ha costretto al forfait attorno all'80simo minuto di gioco. Ma le notizie che arrivano dal bollettino medico, per fortuna, sono positive: si tratta effettivamente soltanto di una contusione, che quindi non pregiudicherà la preparazione di Ranieri in vista della nuova stagione.