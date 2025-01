Pablo Marí: "In questi anni il Monza mi ha fatto sentire a casa. Indossare questa maglia è stato un onore"

Il difensore Pablo Marí è un nuovo giocatore della Fiorentina. Lo spagnolo lascia il Monza e ritrova il tecnico Raffaele Palladino. Poco fa, sul suo profilo Instagram, è arrivato un ultimo saluto alla piazza biancorossa.

“Indossare questa maglia è stato un onore. Grazie a tutti”

Ecco le sue parole: “Grazie di cuore al Monza per avermi fatto sentire a casa in questi anni. Indossare questa maglia è stato un onore, porterò sempre con me i ricordi e le emozioni che abbiamo vissuto insieme. Grazie ai miei compagni, allo staff e ai tifosi per tutto il supporto ed il grande affetto. Per sempre Biancorosso”.