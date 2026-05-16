Primavera, Lecce-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Lecce-Fiorentina

Un ultimo sforzo per confermare il primato in classifica al termine della stagione regolare: oggi contro il Lecce, già certo del nono posto, la Fiorentina Primavera cercherà l'ultimo acuto per chiudere davanti a tutti, prima di giocarsi poi la fase finale Scudetto. La squadra viola è già certa di partire dalle semifinali perché la Top 2 è già in tasca: va solo definita la posizione, nel duello a distanza con il Parma, impegnato a Monza, che insegue a un punto.

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