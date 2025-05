Il giornalista e tifoso viola Massimo Sandrelli ha parlato a Radio Bruno, esprimendo molte perplessità sulla situazione di casa Fiorentina attuale ma anche in merito alle prospettive future della società.

‘Commisso deve riflettere, da Palladino a Pradè’

“Il problema è la società, colei che prende le decisioni. Commisso deve riflettere su stesso, il problema è di filosofia e di progetto. Il presidente viola ha scelto di confermare Palladino, ha forzato la mano, ma prima serve avere chiare le idee su cosa fare. Pradè va ancora bene? È la persona giusta? È come dire di voler fare una squadra competitiva senza dire per cosa. Ambiziosi, ma per cosa? Se non si prendono le decisioni giuste, la Fiorentina rimarrà in quest'angoscia”.

‘La Conference è la Serie C d’Europa'

“La piazza è rilevante, perchè reagisce in base a ciò che la proprietà ha trasmesso col suo lavoro. Se c'è insoddisfazione è difficile dire che la stagione è stata positiva. Bisogna tener conto di cosa pensano i tifosi. I risultati poi suffragano il tutto. La Conference è la Serie C d'Europa ed è venuta a noia, un anno può fare da trampolino. Logico che poi vincere una coppa è importante, ma le risorse che porta la Champions League fanno la differenza. In campionato la Fiorentina è sempre fuori dalle fasce importanti. Serve ricostruire un progetto preciso, con persone adeguate, trasmettendo un messaggio preciso ai tifosi”.