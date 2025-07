La strana avventura di Nicolas V. con la Fiorentina. Una storia d'amore destinata a rimanere platonica

La Fiorentina ha trovato l'accordo con il difensore argentino, Nicolas Valentini la scorsa estate, ‘prenotandolo’ per il 1 gennaio 2025, quando è arrivato al termine del suo contratto con il Boca Juniors.

Indennizzo offerto per averlo subito

C'era talmente voglia di averlo subito a disposizione, che il club viola si era offerto sempre nell'estate scorsa, anche di pagare un indennizzo agli argentini per anticipare il suo arrivo. Missione però non andata in porto, perché le richieste del Boca erano superiori a quanto messo sul piatto dalla Fiorentina.

Nemmeno un minuto in campo neanche in amichevole

E' da sette mesi in Italia, eppure non ha giocato neanche un minuto con i gigliati. E' andato in panchina qualche volta prima di essere ceduto al Verona nella scorsa stagione e quest'anno non abbiamo avuto modo di vederlo nemmeno in amichevole perché c'è stata un'altra cessione alla formazione scaligera.

Una storia d'amore platonica

Una storia d'amore quella tra Fiorentina e Valentini che sembra destinata a rimanere platonica, a non essere consumata: il Verona a fine campionato ha l'arma in mano del diritto di riscatto che potrebbe chiudere definitivamente questa vicenda.