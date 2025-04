Due giovani calciatori viola firmano il loro primo contratto da professionisti con la Fiorentina. Il comunicato

Novità in casa Fiorentina, per quanto riguarda il settore giovanile. Il club viola provvede al primo contratto professionistico per due ragazzi viola: Niccolò Turnone, tra i protagonisti della selezione di Capparella arrivata in finale al Torneo di Viareggio, e il giovanissimo classe 2009 Konstantinos Varesis.

Ecco il comunicato del club viola: “ACF Fiorentina è lieta di comunicare che i calciatori del settore giovanile Niccolò Turnone (2007) e Konstantinos Varesis (2009) hanno firmato il loro primo contratto da professionisti con la società viola”.