Torneo di Viareggio, un difensore della Fiorentina riceve un premio di consolazione - FOTO

La Fiorentina Under 18 di Marco Capparella è uscita sconfitta dalla finale del Torneo di Viareggio, 1-0 per mano del Genoa, al termine di una gara molto equilibrata. Nonostante il risultato finale, al termine della sfida c'è stata comunque una soddisfazione per uno dei viola in campo: stiamo parlando del classe 1006 Edoardo Sadotti, eletto miglior difensore della finale.

Queste le immagini della premiazione, raccolte da Fiorentinanews.com: