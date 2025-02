Da poco terminata la partita tra Torino e Genoa, gara valida per la 24esima giornata di Serie A. Nella gara dell'Olimpico Grande Torino fa tutto il Grifone, almeno a livello di gol segnati. Allo scadere del primo tempo è Thorsby a deviare nella sua porta un pallone che vale il vantaggio dei granata.

Al 68esimo Pinamonti segna il gol del pareggio. Allo scadere della partita, Feliciani non vede una trattenuta netta della difesa rossoblù ai danni di Sanabria che crolla a terra in area genoana. Rigore netto, ma il VAR non interviene e finisce 1-1. Altro episodio che farà discutere. Da segnalare al 71esimo l'esordio di Biraghi con il Torino, con l'ex capitano viola che è subentrato a Sosa.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 54, Inter 51, Atalanta 47, Juventus 43, Fiorentina 42, Lazio 42, Milan* 38, Bologna* 37, Roma 31, Udinese 29, Torino 28, Genoa 27, Verona 23, Lecce 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.

*= una partita in meno