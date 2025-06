L’ex difensore centrale di Bari, Inter e non solo Andrea Ranocchia ha parlato a Radio Bruno, soffermandosi su Edin Dzeko e un ritorno del centravanti bosniaco, con la Fiorentina come possibile destinazione.

‘Se la Fiorentina punta su Dzeko fa una scelta giusta’

“Dzeko è una garanzia, giocatore forte e intelligente. Di livello superiore alla media sul piano umano. È avanti con gli anni ma penso che possa fare bene e il suo ritorno in Serie A sarebbe una cosa buona per il calcio italiano. In coppia con Kean? Potrebbe starci benissimo, hanno caratteristiche differenti. Sa che può arrivare in una squadra in cui non farebbe tutte e 38 le partite, ma è un ragazzo che capirebbe le dinamiche. Calciatore come ce ne sono pochi in giro in questo momento storico. Se la Fiorentina ritiene che possa dare una mano, farebbe una scelta giusta. Se Dzeko riuscisse ad incidere subito, e parliamo di un fuoriclasse, poi diventerebbe anche difficile per l'allenatore tenerlo fuori”.

‘Pioli darà la sua impronta alla Fiorentina, bravo e preparato’

“Pioli è una persona molto corretta e che sa empatizzare coi giocatori facendo gruppo. È bravo e preparato e dà la sua impronta, la Fiorentina ha fatto un buon anno a livello sportivo con Palladino, non c'è da rifondare. La base della squadra è di livello medio-alto, non c'è la base economica che possono avere le big e questo va tenuto in considerazione. Pioli mi piace e sta facendo una bella carriera”.