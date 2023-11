Di Gennaro: "La colpa è degli attaccanti, non di Italiano. Beltran non può sbagliare un controllo del genere"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina, a Radio Serie A ha parla della sconfitta dei Viola subita a Milano:

“Anche Italiano si è lamentato delle difficoltà in attacco della sua squadra. La Fiorentina ha preso in mano la partita contro il Milan, però se crei tanto come contro la Juventus e poi non segni, c'è un problema”.

Poi ancora: "La responsabilità è soprattutto dei giocatori, manca ferocia, devono essere più cinici. Beltran ha avuto un'occasione importante, non puoi sbagliare un controllo come quello. Poi anche Nzola ha fatto fatica. Credo che si possa incolpare poco Italiano”.