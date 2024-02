A Radio Sportiva l’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani commenta l’importante successo della squadra viola sulla Lazio spostandosi poi sugli obiettivi possibili per Italiano e giocatori nella stagione in corso.

’Serviva uno come Belotti, questa la Fiorentina che la gente vuole vedere’

“È una vita che dico che la Fiorentina deve giocare con due punte e un tornante. Finalmente ieri Italiano mi ha accontentato! La Fiorentina ha giocato una gran bella partita, d’attacco, con carattere e personalità ma anche spirito di sacrificio. Ha messo in grande difficoltà una squadra forte come la Lazio, giocando un primo tempo bellissimo, fallendo poi anche un rigore e vincendo meritatamente. Questa è la Fiorentina propositiva che la gente vuole vedere. Serviva un tipo di calciatore come Belotti, è uno che rende più viva e imprevedibile la fase d’attacco, si dà sempre da fare”.

‘8 punti dal Bologna sono tanti, ma…’

“Viola in corsa per la Champions? La Fiorentina può avere oggi l’ambizione di giocare per qualsiasi tipo di obiettivo, certamente guardando la classifica, oggi la quarta in classifica il Bologna dista 8 punti che sono tanti. Però per la Fiorentina l’Europa è un obiettivo importante e la vittoria di ieri ha regalato emozioni, soddisfazioni ed un risultato straordinariamente positivo”.