Nuovo giorno di ritiro in casa Fiorentina. Torna in campo Christensen e, nonostante le voci di mercato, Valentini continua ad allenarsi - FOTO

Nuovo giorno di ritiro in casa Fiorentina. Dopo due giorni, i ragazzi di Stefano Pioli tornano ad allenarsi di fronte ai propri tifosi, con il Viola Park a porte aperte nel pomeriggio.

In campo assieme al resto della squadra, c’è in campo anche il portiere Oliver Christensen. De Gea e Martinelli hanno svolto alcuni esercizi insieme, mentre dall’altra parte il danese si è esercitato con un estremo difensore della Primavera. E tra i difensori, nonostante sia fatto il ritorno al Verona, Nicolas Valentini continua ad allenarsi in gruppo.

Ecco Christensen: