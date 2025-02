Intervenuto a Radio Bruno per parlare della sfida tra Inter e Fiorentina di ieri, l'ex calciatore del Torino e della Nazionale Italiana Beppe Dossena ha spaziato su vari argomenti di casa viola, ma non solo.

‘Gudmundsson ha tutto per far bene a Firenze, ma…’

"La Fiorentina mi è piaciuta di più nella trasferta con la Juventus. Solo a sprazzi ieri a San Siro la Fiorentina si è accesa, la sconfitta è un peccato. Il concetto di ‘bel calcio’ è astratto e soggettivo, certo è meglio raggiungere risultati, ‘giocando bene’, anche se andrebbe capito cosa significhi esattamente. Ciò che è necessario è essere organizzati e avere personalità in campo, interpretando bene le diverse fasi di gioco. Le difficoltà di Gudmundsson? Non può essere un allenatore che ti fa cambiare umore e non permettere di esprimerti. L'islandese è un buonissimo giocatore, è strano che a Firenze non abbia ancora trovato una buona collocazione, lo abbiamo visto con Kean, che sta facendo la differenza. Devi far cambiare idea all'allenatore nei minuti che hai a disposizione, poi ci sono tanti modi per esternare un disagio, ma è necessario adattarsi sfruttando le proprie qualità e dare il massimo per il pubblico".

‘Fagioli può esprimere le sue qualità a Firenze, Zaniolo può essere protagonista’

"La Fiorentina ha chances enormi di andare in Champions League, nonostante la concorrenza sia composta da squadre forti e con rose profonde e attrezzate. Anche la partecipazione alle Coppe influirà. La caratteristica principale degli ultimi campionati è quella di avere tante squadre in lotta per gli obiettivi.

Fagioli assieme a Miretti nelle giovanili della Juventus e al loro apparire in prima squadra sembravano potersi prendere la scena ma ancora non ci sono riusciti. Fagioli a Firenze può esprimere le sue qualità, è uscito dalle difficoltà avute ed è arrivato in viola nel momento migliore. Zaniolo ha avuto infortuni che lo hanno penalizzato tanto, a Bergamo stranamente non si è espresso. Vediamo se a Firenze riuscirà a prendersi il palcoscenico ed essere protagonista, negli ultimi anni gli è mancata continuità".