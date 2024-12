Luiz Henrique, ascesa in Brasile dopo una brutta caduta in Liga. E in Spagna è ancora accusato di presunto illecito per calcioscommesse

Luiz Henrique è il nome uscito in queste ore per l'attacco della Fiorentina. L'ala mancina brasiliana, che è stata nominata miglior giocatore della stagione del Brasileirao, ha ottenuto anche il titolo in Copa Libertadores con il Botafogo.

La fiducia del Botafogo…

Dopo un periodo di difficoltà nella sua esperienza europea - al Betis Siviglia - è riuscito a rinascere calcisticamente in patria. John Textor, il proprietario del Botafogo, ha scommesso su di lui in un momento difficile, investendo 16 milioni di euro, che ora potrebbe raddoppiare, secondo i rumours provenienti dal Sudamerica.

Il suo (presunto) coinvolgimento per scommesse illecite

Luiz Henrique è tornato nel gennaio del 2023 in Brasile. Non giocava più sotto la guida di Pellegrini al Betis, nonostante avesse iniziato la prima stagione come una delle rivelazioni più positive de La Liga. Tuttavia, in mezzo a questa storia di rinascita, si nasconde una crepa: il suo presunto coinvolgimento per scommesse illecite.

E di mezzo ci sarebbe pure un ex Milan

Il giocatore è infatti sospettato di essere il presunto beneficiario di due trasferimenti per un totale di 40.000 reais (circa 6.550 euro) effettuati all'inizio del 2023, collegati al ricevimento di alcuni cartellini gialli quando giocava in Spagna. Secondo le autorità brasiliane, inoltre, i trasferimenti sarebbero stati effettuati da familiari di Lucas Paquetá, centrocampista del West Ham, ex Milan, anche lui sotto inchiesta in Inghilterra per presunte azioni di frode sportiva.