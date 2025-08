Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno, spaziando sulle mosse della Fiorentina e commentando l'acquisto di Sohm, ufficializzato nella giornata di ieri.

‘La Fiorentina deve pensare di poter lottare per la Champions League’

“Pioli sta portando la sua mentalità alla Fiorentina, come Conte ha fatto al Napoli. Bisogna puntare alla Champions League, questo deve essere lo stimolo, poi non arrivarci non dovrebbe essere una delusione. La Fiorentina può crescere solo alzando l’asticella e pensando di poter andare oltre le proprie possibilità. Nelle altre piazze vedo tante incognite, dalla Roma all’Atalanta fino al Bologna e alla Juventus, sono tanti i punti interrogativi”.

‘Kessie impossibile, Sohm un ottimo acquisto e giocatore funzionale’

“Sohm piace a Pioli ed è un giocatore duttile; ha piedi buoni e ottima gamba. Un elemento funzionale al calcio che ha in testa la Fiorentina. È nazionale svizzero, ha margini di crescita e migliorerà ancora con Pioli in viola, come accaduto a Kessie. Mi sembra un ottimo acquisto. La voce di Kessie è stata messa in giro dal procuratore, ma la Fiorentina non poteva fare quell’operazione, era troppo complicata per ragioni economiche e non solo. Servono buoni tasselli per costruire la squadra nel suo insieme. Se si rimpiangono Cataldi e Adli significa che non si è mai visto giocare Sohm; erano due giocatori che sono stati due occasioni per la Fiorentina, che ora deve costruire nel tempo”.

‘Squadra quasi pronta, ma…’

“La squadra è pronta all’80% al momento, un altro centrocampista però lo prenderei. Non credo la Fiorentina possa permettersi al momento di andare a prendere un altro titolare in attacco. Costerebbe troppo, poi va considerato che Kean non vuole troppa pressione dietro di sé. Servirebbe un giovane con potenzialità che possa dare delle garanzie, per il presente e in prospettiva. Nicolussi Caviglia mi piace, è un giocatore universale, a Venezia si è espresso su ottimi livelli. Mandragora? Non vedo ben indirizzato il suo rinnovo, anzi”.

Infine ha aggiunto: “Beltran non è un giocatore che al momento serve alla Fiorentina, le sue caratteristiche non si adattano. Tenerlo in rosa sarebbe sprecare una casella. È un giocatore che deve rilanciarsi, avrebbe la possibilità di tornare in Europa se facesse bene, stare a galleggiare non gli serve. A destra manca un'alternativa a Dodô, qualcosa si farà prima della fine del mercato. Zortea è uno dei nomi seguiti”.