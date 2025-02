Un parallelo tra Italiano e Palladino, quello di Stefano Cappellini su Repubblica, uno dei tanti che però in questo caso si rifà ad una coincidenza particolare:

"Quasi esattamente due anni fa, il 27 febbraio 2023, la fin lì boccheggiante Fiorentina di Vincenzo Italiano espugnava il Bentegodi con un rotondo tre a zero e si rilanciava dopo mesi di stenti e inciampi. Da Verona partì la rincorsa che portò quella Fiorentina a riprendersi in classifica una posizione buona per l’Europa e a giocarsi ben due finali di Coppa. La Fiorentina di Palladino ha più punti di quella che due anni fa, prima di asfaltare il Verona, era addirittura più vicina alla zona retrocessione che a quella nobile. Eppure il clima non è molto diverso da allora, perché le ultime prestazioni sono state deprimenti, in particolare dopo la sconfitta con il Como che al Franchi ha dominato tecnicamente e tatticamente.

La speranza è che la coincidenza di date e situazioni porti fortuna: servirebbe uno slancio proprio come quello del 2023 per riprendere l’assalto all’Europa che conta e per alimentare il sogno Conference. Certo per pensare che la vittoria finale sfugga al Chelsea serve una buona dose di ottimismo ma nel calcio non si sa mai".