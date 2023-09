Andrea Agostinelli a Lady Radio effettua un'analisi tattica della Fiorentina di Italiano, provando a trovare alcuni accorgimenti per la squadra viola: “Il passaggio del turno col Rapid Vienna ha tolto energie mentali oltre che fisiche alla Fiorentina. La squadra viola che fa un gioco arioso e offensivo, fatica quando gli altri hanno la palla e Italiano dovrà lavorare su questo senza stravolgere la mentalità di gioco che può portare risultati”.

“A livello tecnico la difesa preventiva deve essere migliorata, dando maggiore copertura sulle giocate in verticale. La Fiorentina rischia spesso un po' troppo. Ci sono momenti della partita in cui serve esperienza per lasciare il pallino all'avversario e rifiatare. Difendersi non con un pressing altissimo. La mentalità degli allenatori propositivi come Italiano mi piace, però ci sono dei momenti in cui l'allenatore deve essere bravo a snaturarsi ai fini del risultato. Se vinco 2-0 a 5' dalla fine non devo più rischiare e posso difendermi 20 metri dietro. A me piace che un allenatore non sia integralista fino al 98' di una partita. Poi ricordiamoci che in campo sono i giocatori che determinano di più”.

Infine: “La Fiorentina ha dato spettacolo in tante partite lo scorso anno e lo farà anche in questo, ma vorrei vederla più forte senza la palla tra i piedi, più tosta, facendo creare meno palle gol agli avversari. Maxime Lopez è simile per modalità di gioco ad Arthur. È uscito un incontrista come Amrabat e se si è guadagnata qualità nel giostrare la palla, se n'è persa nella lotta, menomale che è rimasto Duncan”.