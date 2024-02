La Nazione: Italiano-Sarri e Commisso-Lotito Mille (buoni) motivi per non amarsi

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Caro amico vincerò io" un Italiano che immaginariamente si rivolge così a Sarri.

Pagina 4

Grande spazio per: “Fiorentina e Lazio, tutti contro tutti Italiano-Sarri e Commisso-Lotito Mille (buoni) motivi per non amarsi". Sottotitolo: “La partita di lunedì si spinge oltre il valore di un match che le due squadre vogliono sfruttare per il riscatto E quel duello fra Belotti e Immobile che profuma tanto di derby di Roma e mette in palio orgoglio e bandiere”.

Pagina 5

Qui leggiamo: “Allarme rosso: Kouame stop per malaria Febbre e ricovero in ospedale. Poi le cure”. E ancora: “Il giocatore ha contratto il virus nel corso della Coppa d’Africa. Scongiurato il rischio di ulteriori contagi. La squadra si allena”. In taglio basso: “La Primavera corre e va in finale di Coppa Italia”.