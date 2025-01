Questo pezzo farà storcere un po' di nasi, specialmente quelli di chi smania per ‘il balocco nòvo’ di turno, per coloro che hanno voglia irrefrenabile di scovare il talento esotico e il colpaccio di mercato. E Matias Moreno le skills per ispirare tali sollazzi ce le aveva ed ha tutte: arrivato con un curriculum piuttosto scarno (meno di 40 partite nel modesto Belgrano) ed un'età compatibile con il ‘sogno’.

C'è chi lo definisce ‘giovane’ e su questo la filosofia si può sbizzarrire perché a 21 anni, quasi 22, l'età è più che matura per imporsi in Serie A. C'è chi giustamente sottolinea il primo tempo della gara di sabato con il Napoli: impeccabile, intrigante. O anche quelli per cui ‘eh ma senza quell’errore sarebbe stato il migliore in campo', che è un po' come dire che i nostri nonni, con un paio di ruote, sarebbero (stati) carriole.

Il pasticcio di Moreno non autorizza ovviamente a criminalizzarlo ma resta una doppia follia notevole, che qualche campanello d'allarme su di lui e la sua affidabilità lo farà scattare: sappiamo dal quasi ex Quarta quanto i centrali argentini tendano a perdere la concentrazione o a rischiare giocate e interventi.

‘Sì ma fin lì era stato perfetto’: abbiamo visto di recente anche Igor e Ranieri apparire straordinari, e non solo per un'ora di gioco, venir invocati nelle rispettive nazionali per poi sul lungo periodo rientrare nei ranghi di una banale normalità. Appena finito l'effetto ‘balocco nòvo’ appunto.

D'altra parte fin qui la stagione di Moreno si era svolta soltanto di giovedì, nella mirabolante e inattendibile Conference League, dove di giudizi inutilmente entusiastici se ne sprecano. Sarà presto insomma per criminalizzarlo ma anche un'ora di gioco lo è per esaltare e gridare al nuovo Passarella. Nel frattempo magari, affidarsi (condizione permettendo) a chi è stato pagato in doppia cifra in estate e non a improvvisate potrebbe essere un'idea.