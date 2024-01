I convocati della Fiorentina: contro il Bologna i problemi di Italiano sono ancora sugli esterni

La lista dei giocatori per il Bologna

Pochi minuti fa la Fiorentina, tramite i propri canali ufficiali, ha reso nota la lista dei convocati in vista del quarto di finale di Coppa Italia di domani contro il Bologna.

Out Nico e Sottil, Kouame in Costa d'Avorio

Non ci sono novità per Vincenzo Italiano che, come da ormai qualche settimana, dovrà fare a meno di Nico Gonzalez e Riccardo Sottil, entrambi alle prese con un infortunio muscolare. Out anche Kouame, impegnato in Coppa d'Africa. Dopo il weekend passato in Primavera, torna in prima squadra anche Comuzzo. Ancora ai box Dodo e soprattutto Gaetano Castrovilli.

L'elenco completo dei convocati:

Amatucci, Barak, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Duncan, Ikone, Infantino, Kayode, Lopez, Mandragora, Martinelli, M.Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Pierozzi, Arthur, Ranieri, Terracciano.