Non sono passate in sordina le parole nel dopo gara di Lucas Beltran ad Atene, dopo la sconfitta rovinosa della Fiorentina: l'argentino ha parlato senza mezzi termini e filtri, cercando di dare una scossa ai suoi. Lui che con quel gol di testa aveva riaperto gara, raddrizzando subito una serata che poteva finire anche peggio. La Nazione sottolinea l'atteggiamento sia in campo che fuori del Vikingo, che potrebbe candidarlo anche a leader del gruppo. Un gruppo che di trascinatori è un po' a corto, visti anche i tanti ribaltoni in rosa degli ultimi mesi.