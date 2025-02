Un rigore più che dubbio mette KO l'Atalanta. Fa festa il Bruges nel match d'andata dei playoff di Champions

Altra serata di Champions League, anzi oggi pure pomeriggio. L'Atalanta di Gasperini infatti è scesa in campo alle 18:45 con il Bruges, squadra belga fatta fuori dalla Fiorentina nella scorsa stagione in semifinale di Conference League.

Match deciso da un rigore dubbio

In Belgio, i nerazzurri di Retegui & Co. hanno clamorosamente perso. In maniera assurda, poiché il gol preso all'ultimo secondo è arrivato su un calcio di rigore decisamente dubbio.

Partita decisa… dall'arbitro

I belgi erano passati in vantaggio al minuto 15 con Jutglá, per essere poi ripresi da Pasalic di testa. Secondo tempo di sofferenza per gli italiani che rischiano tanto e sprecano pure con Samardzic. All'ultimo minuto di recupero, una smanacciata di Hien su Nilsson viene fischiata dall'arbitro. Una “manata” oggettivamente leggera e congrua al movimento del difensore svedese, insomma un rigore abbastanza “di casa”. 2-1 dello stesso Nilsson e Atalanta KO.