Non ci sono solo i casi spinosi di Kean e Dodo, c'è anche un altro titolare e protagonista dell'ultima parte di stagione la cui permanenza appare in bilico: si tratta di Rolando Mandragora, il cui contratto scade tra un anno appena. I tempi per le discussioni sul rinnovo sono proprio al limite ma secondo il Corriere Fiorentino la società viola affronterà l'argomento subito al ritorno al Viola Park, dopo le vacanze. L'interesse del Napoli sembra sventato e la priorità del 28enne va alla Fiorentina, che avrebbe anche una clausola da sfruttare per un rinnovo annuale, legata però alle presenze della prossima stagione. Iniziare la stagione senza rinnovo sarebbe insomma un bel problema.