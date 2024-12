Non solo Terim: anche un ex dirigente della Juventus potrebbe raggiungere Bonaventura in Arabia Saudita

Dopo la notizia dell’imminente approdo di Fatih Terim al Al-Shabab di Giacomo Bonaventura, con il tecnico turco che ha accettato l'offerta di sei mesi con opzione su un ulteriore anno a 1,6 milioni di dollari a stagione, questo pomeriggio Tuttomercatoweb.com ha sottolineato come l’ex allenatore di Fiorentina e Milan potrebbe non essere l’ultima vecchia conoscenza del nostro campionato ad approdare al club di Ryad.

L'ex centrocampista della Fiorentina ed il dirigente bianconero potrebbero ritrovarsi dopo l'incontro di qualche mese fa

Secondo quanto riportato, anche Pavel Nedved potrebbe ripartire dall'Arabia Saudita. L'ex dirigente della Juventus è vicino all'accordo con l'Al Shabab, dove dovrebbe ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Tra gli artefici di uno dei cicli più vincenti della storia della Juventus, è rimasto in carica fino al 28 novembre 2022 quando, insieme a tutti i componenti del consiglio di amministrazione con a capo il presidente Andrea Agnelli, si è dimesso dal proprio ruolo a causa del processo sportivo che ha visto implicata tutta la vecchia diriganza. La FIGC lo aveva inibito per 8 mesi a svolgere attività in ambito federale ma il 22 maggio 2023 era stato prosciolto.