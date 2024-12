Terim si mette ancora in gioco e sbarca in Arabia: l'Imperatore allenerà un recente ex Fiorentina

Fatih Terim è pronto a rimettersi in gioco e tornare di nuovo in panchina, a 71 anni. L'ex tecnico turco della Fiorentina, vera e propria leggenda del Galatasaray, ha accettato l'offerta di sei mesi con opzione su un ulteriore anno degli arabi dell'Al-Shabab: contratto da 1,6 milioni di dollari per l'Imperatore.

L'Imperatore trova ‘Jack’

L'ex allenatore viola a partire dal 2025 allenerà la squadra dove gioca un altro ex viola, ossia Giacomo Bonaventura, che si è spostato a parametro zero nel club bianconero con sede a Riad dopo 4 stagioni passate con la maglia della Fiorentina. Bonaventura troverà così l'esperto allenatore turco, che ha allenato anche il Milan, altra squadra importante in cui ha militato il classe '89 marchigiano.