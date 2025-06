Presta: "Con la Fiorentina sei anni di emozioni indescrivibili, negli ultimi due il calcio mi ha portato via tutto"

Francesco Presta, attaccante della Fiorentina Primavera, è tornato a scrivere dopo il secondo infortunio al crociato della stagione. Nel suo messaggio su Instagram ha salutato le Giovanili viola, che lo hanno accompagnato negli ultimi sei anni:

Il saluto di Presta

"E' stato un viaggio spettacolare, un percorso che mai dimenticherò, 6 anni pieni di emozioni indescrivibili. Negli ultimi 2 anni il calcio mi ha portato via tutto, ma mi è stato d'aiuto per farmi capire veramente quanto sia stata importante la vostra presenza nella mia vita, tutti compresi (si riferisce alla squadra di Galloppa, ndr), riuscendomi a farmi provare dalla tribuna le stesse emozioni che provavo quando ero in campo lì con voi, vi voglio bene. Siete riusciti a ridarmi tutto quello che pensavo di aver perso".