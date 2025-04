Parisi convive con un piccolo fastidio alla caviglia, ma stringerà i denti contro il Celje. E Gosens viaggia verso un rientro flash

Radio Bruno aggiorna la situazione che riguarda gli infortunati in casa Fiorentina. Il giocatore più osservato al momento è Fabiano Parisi, uscito acciaccato dal match contro il Parma. Il terzino sinistro ha un piccolo dolore alla caviglia, ma è pronto a stringere i denti in vista del match contro il Celje, vista anche la probabile assenza di Gosens.

Probabile e non più certa, visto che il terzino tedesco è tornato oggi in gruppo e potrebbe tornare tra i convocati contro la squadra slovena in Conference League, anche se le chance di vederlo in campo sono poche. Se le sensazioni fossero ok, Gosens potrebbe essere recuperato già per la partita di Cagliari. Se fosse così, il suo recupero sarebbe stato flash. Ma ancora le valutazioni sono in corso.