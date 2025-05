Verso la fine del campionato, ben cinque allenatori salteranno l'ultima giornata. Fra questi, anche il tecnico della Lazio

Nell'ultimo turno di campionato, che si giocherà fra venerdì e domenica, non ci saranno ben 5 allenatori di Serie A. Fra questi - fortunatamente - non figura Raffaele Palladino, saldamente al comando della panchina della Fiorentina dopo il rinnovo di contratto. Ma i Viola, adesso, per poter sperare nell'Europa, non solo devono battere l'Udinese, ma pure sperare che la Lazio cada in casa contro il Lecce. Insomma, uno scenario molto improbabile… ma staremo a vedere.

5 allenatori espulsi nell'ultimo turno

Intanto, la notizia è che Marco Baroni, tecnico dei biancocelesti non ci sarà sul prato dell'Olimpico. Insieme ad Inzaghi dell'Inter, infatti, è stato espulso dall'arbitro Chiffi, molto criticato dai tifosi nerazzurri per la direzione di gara. Oltre a questi due, ieri sera sono stati cacciati anche Conte, Conceição e Chivu. Insomma, 5 su 20 tecnici non potranno scendere in campo nella 38° giornata di Serie A.