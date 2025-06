Parma alla ricerca del sostituto di Chivu: l'ex viola Palladino resta un'opzione. Il punto

Dopo l'addio di Christian Chivu il Parma deve risanare il vuoto in panchina. Si è espresso a questo proposito una settimana fa Federico Cherubini, amministratore delegato della società crociata, dichiarando che i nomi attenzionati per la panchina sono quelli di De Rossi e Gilardino e specificando che la società non ha alcuna fretta di fare scelte.

Per Alberto Gilardino però restano altre squadre alla finestra come le neopromosse Cremonese e Pisa, dunque il Parma potrebbe virare su Paolo Vanoli o su Raffaele Palladino, ex Fiorentina, che rappresenta ancora un'opzione. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.