Raffaele Palladino e Antonio Floro Flores, entrambi attaccanti nella loro carriera da calciatore, entrambi provenienti da Napoli. I due hanno molto in comune anche se non hanno mai giocato assieme, ma si sono avvicendanti al Genoa quando uno è stato il sostituto dell'altro.

“Palladino, uno con le palle”

Floro Flores ha una grande considerazione del nuovo tecnico viola: “È un allenatore giovane, preparato, all’avanguardia - dichiara al Corriere dello Sport-Stadio - Ha risposto presente nel momento in cui gli si è presentata un’occasione importante come Firenze…Spesso si dice che i giovani non sono pronti, o almeno questa è la cultura che abbiamo nel nostro paese. Ma non è così. Palladino è stato bravissimo nel suo percorso a Monza. Ha delle grandi idee, infatti la Fiorentina non lo ha preso tanto per fare. Sapete perché Galliani, in Brianza, ha puntato su di lui? Perché ha le palle. Lo dico senza problemi. Nella vita devi avere coraggio e lui ne ha avuto da vendere”.

“Non c'è in giro uno che ha fatto tanto meglio di Beltran”

La Fiorentina, secondo Floro Flores, non ha bisogno di un attaccante: “Per me non manca quel tipo di giocatore. I viola ce l’hanno in casa: si chiama Lucas Beltran. In giro non vedo qualcuno che ha fatto tanto meglio di lui”.