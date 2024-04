I convocati della Fiorentina: tutti a disposizione di Italiano per la trasferta di Plzen

La Fiorentina ha appena pubblicato l'elenco dei convocati per la partita di domani sera, ore 18.45, sul campo del Viktoria Plzen. Vincenzo Italiano potrà contare su tutti i suoi effettivi per l'andata dei quarti di finale di Conference League, in attesa di capire quali saranno le scelte in merito all'undici titolare. Di seguito l'elenco completo dei convocati: