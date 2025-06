Palladino e quell'affettuoso scambio con Dodô. Il tecnico aveva in mano i big della squadra

Che il mondo del calcio sia pieno di ipocrisia è un fatto risaputo. Ma in questo caso o gli attori stanno recitando molto bene o siamo davanti a un qualcosa di diverso dal solito.

Il saluto del tecnico

L'ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, in queste ultime ore si è congedato da Firenze, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram che ha dato luogo a tutta una serie di risposte e di messaggi.

Lo scambio con Dodô

Per esempio Dodô gli ha scritto “Ti voglio bene mister” (pronta la replica di Palladino “Ti voglio bene anch'io”). Ma ci sono state anche altre attestazioni d'affetto da parte di Kean e De Gea, che ci possono far capire come, all'interno dello spogliatoio, l'allenatore avesse comunque i big dalla propria parte.

Un fatto questo però, che non è bastato a farlo recedere dal dare le dimissioni dal ruolo di guida della squadra.