Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato prima della presentazione di Folorunsho, dichiarando: “Ho sentito il presidente stamani, mi ha pregato di dire che il gruppo non solo è unito ma è convintissimo di uscire da questa situazione. Con Palladino non c'è nessunissimo problema e non abbiamo chiamato nessuno per sostituirlo”.

Poi ha aggiunto: “I momenti difficili sono arrivati ma ne usciremo come gruppo e con i giocatori che stiamo andando a prendere. E Folorunsho ne è un esempio”.