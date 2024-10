Polverosi: "Impietoso il confronto tra Palladino e Juric. Alla Fiorentina mancava la sua stella ma nessuno se n'è accorto"

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha scritto per il proprio giornale un commento sulla Fiorentina vista ieri con la Roma, esaltando il gruppo viola.

“Roma sbriciolata”

“La Roma non è stata battuta, ma sbriciolata e umiliata - sono le parole di Polverosi - Messa in ginocchio e messa in mezzo, infilata a destra, a sinistra, al centro. È stato fin troppo facile per i viola, incontenibili dal primo all’ultimo minuto”.

“Confronto impietoso”

Sul confronto tra allenatori: “E' stato davvero impietoso e può rendere orgoglioso Palladino che ha superato il suo maestro Juric con 90 minuti fantastici. Si sapeva che si sarebbero scontrati gli opposti, la serenità contro l’inquietudine, la lucidità contro la confusione, la squadra che aveva vinto le ultime quattro partite ufficiali segnando 14 gol contro la squadra che nelle sue ultime quattro gare aveva vinto una sola volta, ne aveva perse due e pareggiata l’altra, segnando appena 2 gol. Tutta questa differenza si è vista al Franchi ed è stata certificata dai due cambi di Juric dopo appena mezz’ora”.

“E mancava pure la stella”

E infine ancora sulla Fiorentina: “Mancava Gudmundsson, la stella di questa squadra, ma nessuno se n’è accorto perché oggi la vera stella è la squadra”.