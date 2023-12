Cucchi: "Bologna e Fiorentina meritatamente in alto grazie al lavoro di Thiago Motta e Italiano"

La storica voce di Radio RAI Riccardo Cucchi ha affidato ai suoi social il pensiero sul campionato di Serie A una volta terminata la 17esima giornata. Tra le squadre citate anche Bologna e Fiorentina, fino ad ora le rivelazioni del campionato che occupano rispettivamente quarto e quinto posto:

“Bologna quarto, Fiorentina quinta. Credo che le due squadre siano meritatamente così in alto grazie al lavoro serio di Thiago Motta e Italiano. Rimane inalterato il vantaggio dell’Inter sulla Juventus. Vincono entrambe con due formazioni, Lecce e Frosinone, che giocano un buon calcio e che si battono sempre. Il Milan è terzo per ora molto distante. La Roma supera il Napoli in una partita spigolosa che il Napoli chiude addirittura in 9. Il campionato non si ferma. Si torna in campo poco prima di fine anno”